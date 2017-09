Dishonored: Tod des Outsiders soll Geschichte abschließen

Während unseres Gamescom-Besuchs im vergangenen August hatten wir das Glück, mit dem Arkane-Duo Dinga Bakaba und Christophe Carrier zu sprechen. Die beiden konnten uns einiges über das Dishonored 2-Standalone Tod des Outsiders zu erzählen: "Es findet kurz nach den Ereignissen von Dishonored 2 statt, doch es ist vielmehr ein Echo, als eine wahrhaftige Fortsetzung. [Im Grunde] genau so, wie die Daud-Erweiterungen ein Echo der vergangenen Erlebnisse von Dishonored 1 darstellten.", erklärte uns Bakaba im Gespräch.

"Es spielt im Grunde genommen einige Monate nach den Ereignissen [von Dishonored 2] und wir verfolgen die Geschichte von Billie Lurk, einer Assassinin und Mörderin zum Anheuern, die seitdem wir sie das erste Mal in den Erweiterungen von Dishonored 1 gesehen haben eine interessante Charakterentwicklung durchlaufen hat. Wir sehen ihren neuen Charakter in Dishonored 2 und nun auch im Tod des Outsiders; sie eine interessante Figur auf die wir uns ein bisschen mehr fokussieren wollten."

"Doch im großen und ganzen würde ich sagen, dass wir mit Dishonored zwei Geschichtsstränge verfolgen. Mit der Kaldwin-Familie und dem Mord an Jessamine - und damit, was Corvo passiert und der Übernahme des Throns - haben wir die Geschichte der Mächtigen. Wir haben also diese Erzählung, aber wir haben außerdem den anderen [Faden], die Geschichte über den Untergrund mit Daud als Auftragsmörder und seiner Reue gegenüber den Auftrag, die Kaiserin zu töten. Wir sind mit dem Messer von Dunwall in den Untergrund von Dunwall gereist und nun gehen wir mit Billie in den Untergrund von Karnaka und führen im Grunde genommen die Geschichte fort und geben ihr einen Abschluss."

Während des ausführlichen Interviews haben wir über das Level-Design gesprochen, sowie über die neuen Kräfte im Spiel und die Entscheidung, dass diese für Spieler bereits von Beginn an zur Verfügung stehen. Während wir auf die Ankunft unserer Kritik warten haben wir unsere Eindrücke zum Gameplay in einer Vorschau zusammengefasst. Dishonored: Tod des Outsiders ist seit heute auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One erhältlich.