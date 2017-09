Ruiner vereint Stimmung von Ghost in the Shell und Akira

Wir haben uns mit der Narrative Designerin Magdalena Tomkovicz von Reikon Games unterhalten und mehr über den von Devolver Digital publizierten Titel erfahren, der noch diesen Monat auf dem PC und den Konsolen erscheint: "Ruiner ist brutal, das hast du bereits herausgefunden und du hast erst den Prolog gespielt. Das ist erst der Anfang.", erzählt Tomkovicz. Inspiriert durch klassischen Cyberpunk-Anime möchte Entwickler Reikon "die Stimmung zurückbringen, die diese Art von Herangehensweise an verschiedene Thematiken" an den Tag legt. Fans werden diese Stimmung aus Titeln wie Ghost in the Shell und Akira kennen. Ruiner erscheint am 26. September für den PC, Playstation 4 und Xbox One.