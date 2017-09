Morphies Law: Formwandelnde Roboter erobern Nintendo Switch im Winter

Im Nintendo Direct-Livestream hat das innovative Actionspiel Morphies Law ein paar Minuten von Nintendos streng reglementierten Zeitplan abbekommen. Entwickler Cosmoscope steckt uns in diesem Third-Person-Shooter in die Hülle eines formwandelnden Roboters. Wenn wir ein Körperteil des Gegners abschießen, absorbieren wir dessen Masse und wachsen an entsprechender Stelle an. Dadurch werden wiederum die uns zur Verfügung stehenden Fähigkeiten beeinflusst (größere Beine bedeuten mehr Sprungkraft, dickere Arme legen fest, wie wir den Greifhaken verwenden können), was eine Auswirkung auf unsere Fortbewegung hat. Wir können sogar unsere Alliierten absorbieren, um ihnen und uns taktische Vorteile zu gewähren. Wer am Ende der Runde die meiste Masse gesammelt hat, gewinnt das Match. Ein Avatar gibt an, welches Team aktuell vorne liegt und wird gleichzeitig zu einem lukrativen Ziel, das es zu schützen gilt. Denn sollten wir diesen anzapfen, schrumpft das gesamte Feindteam. Morphies Law erscheint im Winter diesen Jahres, "konsolenexklusiv" zuerst auf der Nintendo Switch. Für PC wurde der Titel ebenfalls bestätigt.