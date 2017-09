Nintendo kündigt Kirby: Battle Royale an

Auf der Nintendo Direct hat der japanische Publisher ein neues Kirby-Spiel für die 3DS-Handheld-Familie angekündigt, das zumindest namentlich im Fahrwasser von Playerunknown's Battlegrounds mitschwimmt. In Kirby: Battle Royale kämpfen wir als Kirbys in einer Reihe von Spielmodi gegen andere Kirbys und ermitteln somit, welcher knuffige Flauschball der Knuffigste ist. Es gibt zudem zielbasierte Mehrspieler-Modi, in denen wir zum Beispiel Erz oder Schätze einsammeln müssen, doch meistens geht es offenbar um das Gekloppe. Im Arena-Modus Battle Arena kämpfen wir nämlich so lange, bis kein anderer Spieler mehr steht. Kirby: Battle Royale bietet sogar einen Einzelspielermodus, allerdings hat Nintendo darüber noch keine weiteren Details verraten. Ein kleiner Hinweis während des Livestreams hat verraten, dass wir zum Spielen mehrere Spiele- und Geräte benötigen werden. Ob wir den Titel lokal mit anderen 3DS-Geräten teilen können, ist also fraglich. Kirby: Battle Royale erscheint am 19. Januar 2018 exklusiv auf dem Nintendo 3DS.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Kirby unternimmt Nintendo übrigens eine spezielle Umfrage, bei der sie ermitteln wollen, welche von Kirbys Fähigkeiten die Coolste ist. Mehr Infos gibt es hier.