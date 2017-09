Pokémon Ultrasonne/Ultramond: Story-Details und Vorbesteller-Inhalte bekannt

Nintendo hat viele Neuigkeiten auf der Nintendo Direct enthüllt und eines davon waren weitere Details zur Geschichte von Pokémon Ultrasonne/Ultramond. Das fröhliche Treiben auf den Alola-Inseln wird schon bald ein Ende finden, sobald das legendäre Pokémon Necrozma auftaucht und Solgaleo, beziehungsweise Lunala übernimmt. Necrozma stiehlt das Licht und es wird zu einem "neuen Showdown" zwischen unseren Freunden und der mächtigen Bedrohung kommen. Ultrasonne/Ultramond führt frische Areale ein, wie zum Beispiel einen Strand, "an dem sich Surfer treffen", oder ein Pikachu-Dorf. Unseren Trainer dürfen wir mit zusätzlichen Kleidungsstücken und Gegenständen individualisieren und es sollen mehr Überraschungen und Ereignisse auf uns warten (unter anderem wird sich wohl die Begegnung mit unserem ersten Pokémon verändern). Neue Ultrabestien wurden ebenfalls angekündigt, je eines kommt pro Spielversion.

Ein weiteres großes Thema der Direct waren die Vorbesteller-Infos. Wer sich Pokémon Ultrasonne/Ultramond bis zum 10. Januar 2018 kauft, erhält das Item "Lyranroc (Dusc Form)" für den kleinen Wuffels, mit dem er eine spezielle Z-Attacke erlernt. Wer sich den Titel digital sicher, erhält von Nintendo zwölf Flottbälle als Dankeschön. Pokémon Ultrasonne/Ultramond erscheint am 17. November exklusiv auf dem Nintendo 3DS. Ein spezieller New Nintendo 2DS XL im Pokeball-Design erscheint am 3. November.

Eine kleine Überraschung der Nintendo Direct war die Ankündigung von Pokémon Gold/Silber für die Virtual Console auf dem Nintendo 3DS. Wer sich die Titel im Aktionszeitraum vom vom 22. September 2017 bis zum 21. September 2018 kauft, bekommt das legendäre Pokémon Celeby als Cross-Promotion gratis in Pokémon Ultrasonne/Ultramond geschenkt. Pokémon Gold Version/Silber Version erscheinen am 12. September in der Virtual Console des Nintendo eShop, Vorbestellungen sollen im Laufe des Tages sind verfügbar werden.