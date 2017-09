WWE 2K18: Weitere Details zum Karrieremodus bekannt

WWE 2K18 erscheint in einem knappen Monat und möchte seinen Vorgänger in vielerlei Hinsicht übertrumpfen. 2K hat uns gestern neue Informationen über den Kampagnenmodus des Wrestling-Sportspiels mitgeteilt, die wir für euch zusammengefasst haben. Der Meine Karriere-genannte Spielmodus wird sich nach der Charaktererstellung auf zwei Pfade aufteilen, die darüber bestimmen, wie ihr euren Weg an die Spitze der Wrestling-Meisterschaften bestreitet. Indem ihr zwischen den beiden Möglichkeiten Arbeitstier oder Fanliebling wählt, variiert ihr euer Spielerlebnis hinsichtlich möglicher Allianzen und Werbeverträge. Verbessert wurde auch die Interaktion mit anderen Charakteren. Die Wrestler eurer Freunde sollen eine größere Rolle in der eigenen Kampagne spielen und euch nicht länger nur im Ring gegenüberstehen, sondern in Nebenmissionen und bei Allianzen unter die Arme greifen. Mehr Infos gibt es auf dem offiziellen 2K-Blog. WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober für Playstation 4 und Xbox One, die Nintendo Switch-Umsetzung ist für den"Herbst" diesen Jahres geplant.