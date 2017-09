Uncharted- und The Last of Us-Entwickler Bruce Straley verlässt Naughty Dog

Einige von euch haben diese Nachricht sicher kommen sehen, als Bruce Straley, verantwortlicher Entwickler für Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us und Uncharted 4: A Thief's End, verraten hat, dass er The Last of Us: Part II nicht entwickeln wird, doch erst jetzt hat er seine Entscheidung offiziell gemacht. Mittwoch Abend gab Straley seinen Fortgang von Naughty Dog bekannt. Für ihn sei die Zeit gekommen Abschied zu nehmen, so schreibt er in seinem Beitrag. "[...] Nach drei extrem fordernden Projekten und einer Auszeit vom Büro haben ich die Energie gefunden, mich auf andere Richtungen zu fokussieren und ich realisiere langsam, dass das ein Signal ist, sich weiterzuentwickeln." Nach mehr als 18 Jahren in dieser Industrie ist das nur allzu verständlich. Jede Person mit der wir über die Jahre bei Naughty Dog gesprochen haben, hat uns mindestens einmal versichert, dass Straley in integraler Bestandteil des Studios ist. Was du auch immer als Nächstes machst, Bruce, wir wünschen dir alles gute dabei. Danke für deine Engagement.