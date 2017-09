WRC 7: Drei Gameplay-Videos eines Profi-Rennfahrers

Heute veröffentlicht das französische Unternehmen Kylotonn den neuen Titel ihres WRC-Franchise. Die Rennspiel-Simulation WRC 7 ist für Playstation 4, Xbox One und PC gelistet und soll sich nach dem recht enttäuschenden letzten Teil in etlichen Bereichen souverän verbessert haben. Im Besonderen wurde die Fahrphysik der Autos und die Beschaffenheit der Straßen, aber auch das Level-Design an sich verbessert. Trotz des gewohnt stark auf Realismus getrimmten Anforderungsniveaus spricht der Titel auch explizit Fahrer an, die vor allem Spaß an der Geschwindigkeit haben. Bigben hat diese Woche drei Gameplay-Videos mit Stéphane Lefebvre geteilt, einem offiziellen Citroën-Rennfahrer, der seine Fahrskills in Argentinien, Korsika und Schweden auf die Probe stellt - natürlich digital. Seine Expertise als Pilot sichert ihm große Vorteile in WRC 7 und das ist ein herrlicher Spaß zum Anschauen: