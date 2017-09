Eigene Kritik von Metroid: Samus Returns

Martin hat sich die letzten Tage mit dem ganz schön herausfordernden Metroid: Samus Returns beschäftigt und trotz einiger Handkrämpfe ("Lag der kleine 3DS schon immer so schlecht in der Hand?") und dem langatmigen Start viel Spaß mit Mercury Steams Neuauflage von Metroid II: Return of Samus gehabt. All seine Eindrücke könnt ihr ab sofort in unserer eigenen Kritik nachlesen. Nintendo hat uns zudem einen großen Stapel an Screenshot-Material zur Verfügung gestellt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.