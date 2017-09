Neuer Fortnite-Modus inspiriert durch Playernknown's Battlegrounds

Es sind erst zwei Wochen vergangen, seitdem Rockstar einen neuen Modus für Grand Theft Auto V ankündigte, der stark an Playerunknown's Battlegrounds erinnert. Nun ist bekannt, dass sich auch das Entwicklerstudio Epic Games in das Gewässer der Battle Royale-Spiele wagt. Die kündigten nämlich am gestrigen Nachmittag an, dass sie für ihren Multiplayer-Shooter Fortnite am 26. September einen ähnlichen Spielmodus veröffentlichen wollen. Der heißt schlicht und ergreifend "Battle Royale" und auch sonst machen die Entwickler machen kein Geheimnis daraus, wer für diesen Modus Portrait stand. Ein Battle Royale-Modus kombiniert mit der Fähigkeit, sich seinen eigenen Unterschlupf zu bauen, klingt auf jeden Fall interessant, oder wie seht ihr das? Wer der selben Meinung ist, der kann den neuen Modus bereits auf den offiziellen Testservern anspielen. Was haltet ihr von Fortnites Ansatz des beliebten Konzepts?