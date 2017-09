Evil Within 2: Sebastian Castellanos rennt ''gegen die Zeit''

In genau einem Monat erscheint The Evil Within 2 (passenderweise an einem Freitag, den 13.) und Tango Gameworks hat uns einen neuen Trailer namens "Wettlauf gegen die Zeit" präsentiert. Darin bekommen wir neue Einblicke in die Action des Spiels und sehen weiteres Gameplay-Material. Das Video beinhaltet eine Vielzahl von Monstern, denen wir uns stellen müssen, sowie massig Blut, Zerstörung und verstörendere Dinge. Also ganz genau das, was uns Tango Gameworks bereits im ersten Ableger des Spiels geboten hat.

"Als Sebastian Castellanos stellt ihr euch unvorstellbaren Grauen während ihr darum kämpft, eure Tochter aus den Albträumen von STEM zu befreien und sie sicher herauszuholen bevor das Ganze System zusammenbricht." heißt es in der offiziellen Beschreibung des Videos."Neben den schrecklichen Kreaturen, die die Straße belagern, müsst ihr euch mit Menschen wie Stefano und Theodore herumschlagen - psychopathische Individuen, die sich in STEM ein schreckliches Zuhause erschaffen haben und die geschwächte Welt nach ihren Vorstellungen verdrehen. Sollte die Welt komplett zerstört werden, so gibt es kein Entkommen für Sebastian oder Lily."

Was sticht für euch besonders im Trailer heraus?