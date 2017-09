Batmans-Synchronsprecher enthüllt: Kein weiterer Arkham-Teil geplant

Arkham Knight ist der letzte Ableger der Batman Arkham-Serie gewesen, entwickelt von Rocksteady Studios. Laut Batmans Synchronsprecher Kevin Conroy, der auf der Wizard World Convention in Nashville auftrat, wird es definitiv keinen weiteren Teil geben. Das sei etwas gewesen, das ihn selbst überraschte. "Ich kann nicht fassen, dass sie keinen weiteren [Teil] umsetzen, aber sie machen es nicht. Ist das nicht erstaunlich?", so Conroy (festgehalten von Matt Sifford). "Sie haben wortwörtlich Millionen von Dollar an den Spielen verdient, aber nein, es wird keinen weiteren geben. Sorry." Da haben wir also einen Hinweis darauf, dass wir - zumindest in nächster Zeit - kein neues Arkham-Spiel bekommen werden. Wärt ihr an einem neuen Teil der Serie interessiert oder tut die Pause dem Franchise gut?

Quelle: Batman News).