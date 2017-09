Heute im GR-Livestream: Xcom 2: War of the Chosen

Trotz kontroverser Preis-Diskussion lieben Spieler und Kritiker all das, was Firaxis ihnen mit dem neuen Xcom 2-Add On War of the Chosen bietet. Das ist auch kein Wunder, immerhin liefert uns die Erweiterung neue Elemente in der Kampagne, viele Heldencharaktere, Feinde und Waffen und zu allem Überfluss noch weitere Gadgets. Falls ihr noch nicht endgültig entschieden habt, ob ihr in das dicke DLC investieren wollt, dann können wir euch heute sicher helfen. Um 16:00 Uhr zeigt euch Bengt zwei Stunden lang, was die Erweiterung zu bieten hat und ob sie das ganze Gerede wert ist. Wenn auch ihr das sehen wollt, schaltet rechtzeitig in unseren Livestream.