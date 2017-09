Joseph Gordon-Levitt erhält Auftritt in Star Wars: Die letzten Jedi

Der Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi rückt immer näher und die Faszination für den Titel ist groß unter den Fans. Bei einem Promo-Event in Japan bestätigte Director Rian Johnson, dass der Schauspieler und sein guter Freund Joseph Gordon-Levitt einem noch unbekannten Charakter aus dem Film seine Stimme leihen wird. Die Informationen stammen von Premier Report, die persönlich bei dem Event anwesend waren. Eine Überraschung wäre Gordon-Levitts auftritt nicht, da dieser bereits mehrmals in der Vergangenheit in Johnsons Filmen auftrat. Bisher haben wir keine Anhaltspunkte über Gordon-Levitts Rolle, doch da es sich nur um eine Sprechrolle handelt, könnte der Schauspieler die Stimme eines Aliens, Droiden oder ähnliches einnehmen. In einem anderen Interview gab Johnson außerdem bekannt, dass der Film fast fertig sei, Star Wars-Fans sollten sich also langsam bereit machen. In welcher Rolle würdet ihr Gordon-Levitt gerne sehen?

Quelle: Star Wars News Net.