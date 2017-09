MercurySteam: ''Ziel des Antagonisten ist es Raider zu nerven''

Raiders of the Broken Planet ist aus vielen Gründen kein gewöhnlicher Shooter. Abgesehen von der Ästhetik des Spiels ist es ein narrativer First-Person-Shooter, der uns beide Seiten des Kampfes spielen lässt, wir spielen also sowohl die Guten (die Raider) als auch die Bösen (den Antagonisten). Wie entscheiden wir also, welche Seite für uns geeignet ist? Enric Álvarez, Mitgründer von MercurySteam und Director des Spiels, hat dazu einige Antworten an uns.

"Es hängt stark von der Mission ab, da das Spiel missionsbasiert ist. Vielleicht bist du als Antagonist in der einen Mission sehr gut und in einer anderen - wenn du als Raider spielst - schrecklich und umgekehrt. Ich denke es hängt also erstens von der Mission ab und zweitens wie böse du dich fühlst. Die Mission des Antagonisten besteht vor allem darin, die Raider zu nerven, sodass man kein Mitleid empfindet. Du brauchst kein Mitgefühl haben, das solltest du gar nicht erst probieren, da du es dann sehr schwer haben wirst. Auf der anderen Seite, wenn du dich als gutes Teammitglied siehst, als jemand der das Böse von der Welt entfernen will, dann solltest du als Raider an der Seite von drei anderen Spielern kämpfen, um die böse Fraktion auszulöschen."

Die Daten der Beta-Tests enthüllten dem Studio, dass viele Spieler sich nicht nur für eine Seite entscheiden, sondern oftmals beide Seiten ausprobieren. Laut Álvarez bedeutet das, dass Spieler nach unterschiedlichen Erfahrungen suchen und dass die Auswahl der Charakter etwas mit der "sehr komplexen Frage" zu tun hat. Auf der diesjährigen Gamescom präsentierten MercurySteam eine Live-Demo von Raiders of the Broken Planet. Wir haben Álvarez gebeten die Spielmechaniken zu erklären, da diese ein gutes Beispiel dafür bieten, was uns im Spiel erwartet und wie sich die Mechaniken mit dem Wechsel der Fraktionen verändern. Im unteren Video könnt ihr ab der neunten Minute weitere Informationen bekommen, sowohl zu Raiders of the Broken Planet als auch Metroid: Samus Returns.