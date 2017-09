Details zu Elder Scrolls Online - Die Stadt der Uhrwerke enthüllt

Auf der offiziellen Webseite von The Elder Scrolls Online gibt es neue Details zur kommenden "Stadt der Uhrwerke"-Erweiterung die noch in diesem Herbst erscheinen soll. Wie es scheint, wird dieses sehr umfangreich ausfallen und sowohl als Teil der ESO Plus-Mitgliedschaft, als auch im Kronen-Shop erhältlich sein. Da sich das neue Gebiet in Morrowind befindet, benötigt ihr diesen Inhalt, um überhaupt spielen zu können. Die Stadt der Uhrwerke beinhaltet eine neue Zone, einige Questreihen, eine Prüfung und ein kostenloses Basisspiel-Update, das einen neuen Schlachtfeldmodus hinzufügt. Dazu kommt die Xbox One X-Unterstützung, sowie die üblichen Verbesserungen und Veränderungen.

"In der Stadt der Uhrwerke-Erweiterung betretet ihr Sotha Sils legendäre Kreation und erforscht die mysteriöse mechanische Welt.", heißt es auf der Webseite. "Ihr habt vielleicht bereits zuvor einen kleinen Einblick in die Stadt erhalten, etwa durch das ESO: Morrowind-Update oder 700 Jahre in der Zukunft in The Elder Scrolls III: Morrowind. Mit diesem Erweiterungs-Pack könnt ihr die Stadt erforschen wie noch nie zuvor."

"Während ihr in die neue Zone reist entdeckt ihr seltsame und einzigartige Umgebungen, bei dem die Gebäude, Kreaturen und sogar die Einwohner aus komplexen mechanischen Strukturen bestehen. Im Zentrum der Zone liegt die Messingfeste, eure primäre Anlaufstelle. Dort findet ihr Händler, Handwerkstische und wichtige NPCs. Während die Messingfeste für die Reisenden sicher ist, seid ihr hinter den Mauern vor Mechanoiden und anderen Gefahren niemals sicher. Die mechanischen Konstrukte Sotha Sils sind selten freundlich gegenüber Sterblichen."

Dazu kommen zwei neue Weltbosse, zwei Gewölbe, die bereits erwähnte Prüfung und eine Vielzahl neuer Quests - zusammen mit neuen Items und Sammelobjekten, sowie neuen Belohnungen. Wenn ihr Fan von Oblivions daedrischen Prinzen seid, dann dürftet ihr euch freuen, dass der Konflikt zwischen ihnen ebenfalls weitergeführt wird. Zusammen mit der Erweiterung wird außerdem das brandneue Transmutationssystem eingeführt, das Spielern die Möglichkeit gibt die Eigenschaften der Rüstungen und Waffen zu verändern. Neben Handwerkskönnen benötigt die neue Fähigkeit zusätzlich sogenannte Transmutationskristalle, an die ihr durch das Erfüllen von Veteraneninhalten gelangt.

Für mehr Informationen zur Erweiterung könnt ihr euch auf der offiziellen Website belesen. Welchen Aspekt findet ihr am interessantesten?