Telltale: Was mit Borderlands geschieht hängt von Gearbox ab

Wir haben uns kürzlich mit Job J. Stauffer von Telltale Games getroffen und ihm einige Fragen über potentielle Fortsetzungen gestellt, unter anderem für Tales from the Borderlands. Der Head of Creative Communications hatte Folgendes über eine potentielle zweite Staffel zu sagen:

"Ich denke die Fans haben Interesse und wir lieben das Universum, doch wenn man sich die Geschichte von Borderlands ansieht, wenn man ein Borderlands-Fan ist, dann weiß man bereits, dass die Timeline der Geschichte aus Borderlands, Borderlands: The Pre-Sequel, Borderlands 2 und Tales from the Borderlands besteht. Da wir einen neuen Teil der Geschichte [beginnen wollen], hängt alles von Gearbox ab. Ob ihr Rhys und Fiona oder einen der anderen Charakter also wiederseht oder was als Nächstes auf Pandora geschieht, hängt von Gearbox ab. Wir würden uns sehr freuen sie wiederzusehen, doch momentan liegt die Geschichte von Borderlands in Gearbox' Händen."

Die erste Episode von Tales from the Borderlands erschien im November 2014, die restlichen Episoden wurden über einen Zeitraum von elf Monaten veröffentlicht. Das Spiel ist für PC, Mac, Playstation 3, Playstation 4, sowie für Xbox 360, Xbox One, Android und iOS erhältlich.