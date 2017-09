Heute im GR-Livestream: Pro Evolution Soccer 2018

In jedem September erleben Fußballbegeisterte in der Spiele-Industrie den großen Showdown zwischen der Lizenzsimulation FIFA und dem Underdog Pro Evolution Soccer. In den vergangenen Jahren hat das PES-Franchise stark aufgeholt und schon Mitte der Woche veröffentlicht Konami den nächsten Ableger ihrer Fußball-Odyssey. Ob Konami das Momentum aufrechterhalten kann und was wir von Pro Evolution Soccer 2018 halten, das könnt ihr seit heute Morgen in unserer Kritik lesen, wie sich das alles spielt und ob EA sich warm anziehen muss, das erfahrt ihr dann um 16:00 Uhr in unseren Livestream. Wir hoffen ihr seid dabei.