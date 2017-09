Destiny 2 verzeichnet 1,2 Millionen gleichzeitige Spieler

Ja, wir haben in letzter Zeit eine Menge über Destiny 2 berichtet, aber wer kann uns das wirklich verübeln? Wir haben einfach sehr viel Spaß mit dem Titel nd damit stehen wir übrigens nicht alleine da. Die Fortsetzung ist so beliebt, dass Bungie schon nach wenigen Tagen einen beeindruckenden Meilenstein erreichte. Der Entwickler verkündete, dass bereits mehr als 1,2 Millionen gleichzeitige Spieler auf der Playstation 4 und Xbox One verzeichnet wurden. Das ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Die Zahl unterstreicht den Fakt, dass sich das Spiel bisher unfassbar gut verkauft hat und dass sowohl Activision als auch Bungie (trotz einiger Ruckler) gute Arbeit mit den Servern geleistet haben. Es gibt wenige Spiele, die einen so geschmeidigen Launch mit derart vielen Spielern hinbekommen. Und wie wir in unserer Kritik bereits ausführlich geschildert haben, ist das erst der Anfang. Wir sind sehr gespannt darauf, wie sich die Spielerzahl in Zukunft entwickeln wird. Was haltet ihr bisher von Destiny 2?