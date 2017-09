Crytek gräbt mit Hunt: Showdown tiefer

Von dem was wir so mitbekommen muss die Entwicklerschmiede Crytek schwer beschäftigt sein, mit den Arbeiten an Hunt: Showdown. Das Spiel mischt kooperatives Gameplay mit feindseligen Aspekten und will dabei einige interessante Twists bieten. In einem neuen Entwicklertagebuch erklärt das Crysis-Studio, wie die Erfahrung durch das Level-Design beeinflusst wird und was sie dadurch bezwecken wollen. Mehr Infos gibt es im unteren Trailer, Hunt: Showdown ist aktuell noch ohne konkreten Termin für den PC geplant.