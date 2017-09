The Wolf Among Us wurde fast gestrichen

Während der Gamescom konnten wir mit Job J. Stauffer, dem Head of Communication bei Telltale Games, über die vielen gleichzeitigen Projekte

des Studios sprechen. Eines der angeschnittenen Themen war die zweite Staffel von The Wolf Among Us, die nach der Ankündigung viel Aufmerksamkeit bekommen hat.

"Die zweite Staffel von The Wolf Among Us anzukündigen hat viele Leute [beschäftigt]. Was an The Wolf Among Us so interessant ist, ist die [Tatsache], dass wir all diese Dinge bereits während der Veröffentlichung der ersten Staffel von The Walking Dead planten. Wir haben uns so häufig zusammengesetzt, doch bei unseren internen Gesprächen nie wirklich [die Richtung des Spiels] zu fassen bekommen. An einem Punkt fühlte sich The Wolf Among Us fast wie eine Komödie an, obwohl daran eigentlich nichts lustig war. Im Sommer 2013 gab es eine Situation, da hätten wir The Wolf Among Us fast gestrichen."

"Wir waren uns einfach nicht mehr sicher, ob [das Konzept] jemandem gefallen könnte und haben quasi die letzten zwei Monate zur Premiere des Spiels [...] genutzt, um unseren Ton und den Standpunkt von The Wolf Among Us zu finden. Als wir [das Spiel] auslieferten, haben wir die Reaktion überhaupt nicht erwartet und waren super stolz. Als wir [die Entwicklung] endlich fertiggestellt hatten, haben wir niemals damit gerechnet, dass die Fans schon so bald viel mehr davon wollen würden. Also [beendeten] wir einige andere Dinge die bereits geplant wurden, zum Beispiel Tales from the Borderlands, Game of Thrones und Minecraft, doch die Fans verstummten nicht und wir sind leidenschaftlich [...]. [Den Fans geht es nicht anders], deshalb freuen wir uns sehr, die zweite Staffel von The Wolf Among Us und die finale Staffel von The Walking Dead anzukündigen."

The Wolf Among Us 2 wird im nächsten Jahr erscheinen.