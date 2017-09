Adam Kiciński, Präsident und CEO von CD Projekt Red, sprach kürzlich in einem Finanz-Meeting über das Vermögen der Firma und dabei verlor er einige Worte über Cyberpunk 2077. Auch wenn Kiciński nicht direkt an der Entwicklung des ambitionierten Sci-Fi-RPGs beteiligt ist, teilte er uns doch einige interessante Fakten zum Spiel mit. Laut ihm investiert CDPR stark in die Personalkräfte, mit Kosten die Jahr zu Jahr steigen (56 Prozent im Vergleich zu 2016, um genau zu sein). Daraufhin erklärte Kiciński, dass das Team bereits "sehr intensiv" an dem kommenden Rollenspiel arbeite. Außerdem deutete Kiciński an, dass sie an einem bestimmten Augenblick in der Lage sein werden, zu enthülle, was sie bereits erreicht hätten. In der Zwischenzeit müssen wir uns wohl oder übel noch mit den The Witcher-Inhalten beschäftigen.