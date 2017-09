South Park: Schwierigkeitsgrad steigt mit dunkler Hautfarbe

South Park ist eine Serie, die vor allem für ihren offensiven Humor bekannt ist und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser kommt in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bereits vor dem Start des eigentlichen Spiels zum Tragen. Schon im Charakter-Editor gibt es eine herbe Spitze, denn nachdem wir ein passendes Kostüm ausgewählt haben und mit dem Gesicht unserer Spielfigur zufrieden sind, müssen wir uns für einen Schwierigkeitsgrad entscheiden. Das Problem ist nur, dass dieser nicht die Herausforderung in den Kämpfen steigen lässt, sondern die Pigmentierung unserer Hautfarbe... Weiße Kinder haben es in South Park halt leichter. Was haltet ihr vom klassischen South Park-Humor? Diese und weitere Gemeinheiten lest ihr am besten in unserer aktuellen South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe nach.