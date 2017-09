Bungie gibt Überblick zu kommenden Destiny 2-Inhalten

Wir wissen bereits, dass der Leviathan-Raid am Mittwoch startet und dass einige der verschobenen Clan-Features wie die geführten Spiele auf dem Weg zu den vielen Destiny 2-Spielern sind. Am Wochenende gab uns Bungie einen Überblick zu den Inhalten, die uns während des Septembers noch erwarten werden:

Xur wird bereits am nächsten Freitag zurückkehren, außerdem können wir auf dem Bild sehen, welche Strikes von der Dämmerung überzogen und welche Modi wir in den Trials of the Nine spielen werden. Zusätzlich deutetet Bungie mit einem kurzen Paragraph an was, uns im alles Oktober erwartet: "Im Oktober werden weiterhin neue Herausforderungen eintreffen, wie der Eisenbanner und neue Wege, euer Prestige in Raids herauszufordern. Wir verraten euch Schritt für Schritt mehr darüber, was euch erwartet." Spielt ihr Destiny 2?