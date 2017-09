Gerücht: Soma bald auf Xbox One erhältlich?

Vor mehr als zwei Jahren ist das Horrorspiel Soma auf dem PC und der Playstation 4 erschienen und schon damals spielte der Entwickler Frictional Games mit dem Gedanken, den Titel auf die Xbox One zu bringen. Falls ihr zu den Spielern gehört die seitdem auf den Port gewartet haben, gibt es heute eine gute Nachricht für euch. Die europäische PEGI-Organisation hat Soma auf der Xbox One untersucht. In der Regel wird dieser Schritt erst unternommen wenn die Entwicklungsarbeiten so weit vorangeschritten sind, dass die Veröffentlichung in Sicht ist. Ob wir das Spiel in den kommenden Wochen auf der Microsoft-Konsole sehen werden, bleibt allerdings ungewiss, bis sich Frictional offiziell dazu äußert. Habt ihr das Spiel schon auf anderen Plattformen gespielt und könnt es empfehlen oder sollten Xbox One-Spieler diesen Titel lieber aussitzen?