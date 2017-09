The Witcher 3: Wild Hunt bekommt PS4 Pro- und Xbox One X-Upgrade

Als Sony die neue Playstation 4 Pro enthüllte, machte CD Projekt Red klar, dass sie keine Pläne hätten, The Witcher 3: Wild Hunt für die neue Konsole zu optimieren. Dieser Standpunkt hatte sich mit der Ankündigung der Xbox One X auf Microsofts E3-Konferenz im Juni geändert, denn anschließend erklärte uns das Studio, dass es ein Upgrade geben werde, das die zusätzliche Leistung für die Performance des Spiels nutzt. Damals konnten der Entwickler noch keine Einzelheiten nennen, was sich mittlerweile zumindest ein wenig geändert hat. CD Projekt Red kündigte letzte Woche während eines Investoren-Treffens an, wann wir mit den entsprechenden Aktualisierungen rechnen dürfen. Vor allzu genauen Aussagen haben sie sich gedrückt, doch das Playstation 4 Pro-Update werde "einige Tage" nach der Software-Aktualisierung der Xbox One X kommen, die "bis zum Ende des Jahres" geplant sei. Was genau die neuen Features bewirken ist noch nicht bekannt und versteckt sich vorerst hinter der berüchtigten "4K"-Terminologie.