Wir sprechen mit Forge Reply über den VR-Titel Theseus

Eines der Spiele die wir am italienischen Pavillon auf der Gamescom ausgetestet haben, ist Forge Reply's Theseus. Der VR-Titel wurde diesen Sommer bereits auf der Playstation VR veröffentlicht, nun gelangt das Spiel zu weiteren VR-Plattformen.

"Zuallererst einmal ist es ein Third-Person-VR-Spiel, das fragen viele Leute nachdem sie vielleicht einen Trailer oder Aufzeichnungen gesehen haben. [Anschließend kommen Fragen wie] 'Ist das wirklich VR?', 'Warum ist das nicht in der Ego-Perspektive?'", erzählte uns Samuele Perseo von Forge Reply im Interview, als wir ihn fragten, ob er das Spiel beschreiben könnte. "Wir wollten diesen neuen Ansatz ausprobieren, weil unser Hauptcharakter sehr aktiv ist. Er kann klettern, krabbeln, kämpfen, einige dieser Aktionen würden nicht in eine Ego-Perspektive passen."

"Wir wollten außerdem die Geschichte von Theseus und - wie man unschwer am Titel erkennen kann - dem Minotaurus erzählen. Wir wollten uns darauf fokussieren wie klein und wehrlos du als Mensch bist, als normale Person, in dieser feindseligen Umgebung, gegen den großen Minotaurus, den wir entwickelt haben. Er ist ein unbesiegbares Monster, es gibt also diese Ungleichheit. Das ist etwas, was wir mit dem Spiel ausdrücken wollen."

"Wir werden demnächst eine PC-Version ankündigen, offiziell ist es für diesen Herbst eingeplant." kommentierte Perseo zu potentiellen Versionen für die Oculus Rift und HTC Vive. Über die Zukunft des Studios und was sie von Theseus gelernt haben, hat Perseo Folgendes zu sagen:

"Wir haben viel über die Benutzerfreundlichkeit erforscht, weil man nicht einfach VR in einen Third-Person-Titel setzen kann. Das Level-Design musste auf der Benutzung von VR aufbauen, also dem Einsatz der Kameras [entsprechen]. Wir wollen uns also in diese Richtung weiterentwickeln und Theseus als Startpunkt dafür verwenden, andererseits war die Arbeit mit Unreal neu für uns, also könnten wir unser Wissen sogar für eine andere Art von Spiel verwenden."