Forza Motorsport 7 ist Gold und bekommt Demo

In weniger als einem Monat geht der gewaltige Fuhrpark von Forza Motorsport 7 an den Start und wer in Gedanken bereits die ersten Runden dreht, darf schon vor dem 3. Oktober in das neue Rennspiel von Turn 10 reinschauen. Der Entwickler hat gestern bestätigt, dass ihr Racing-Simulator den Goldstatus erreicht hat und den festgesetzten Termin von Microsoft Anfang Oktober einhalten wird. Außerdem hat das Studio bekanntgegeben, dass sie am 19. September eine Demoversion für Spieler auf dem PC (Windows 10) und Xbox One veröffentlichen werden, in der wir einige schnelle Schlitten auf Herz und Niere austesten dürfen. Zur Verfügung stehen der Porsche 911 GT2 RS in Dubai, der Mercedes-Benz Tankpool-Truck auf Mugello und der Nissan NISMO GT-R LM auf dem guten alten Nürburgring. Das dynamische Wettersystem ist bereits in vollem Umfang in die Demo implementiert worden, es dürfte also Spaß machen, die Strecken mehrmals unter veränderten Bedingungen auszutesten. Was genau euch erwartet, seht ihr in dem unteren Video.