L.A. Noire für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Vive enthüllt

Die Gerüchte vom L.A. Noire-Remake für Playstation 4 und Xbox One machen schon seit einiger Weile die Runde, wurden aber bislang nie bestätigt. Nicht wenige Fans haben die Hoffnungen deshalb bereits wieder aufgegeben und das können wir gut nachvollziehen, die Details waren nämlich widersprüchlich bis konfus: Im Januar tauchten Informationen zu einer Nintendo Switch-Version des Spiels auf, wenige Monate später war plötzlich eine VR-Egoperspektive im Gespräch. Wie passt das zusammen? Rockstar hat die Antwort.

Gestern hat das Entwicklerstudio enthüllt, dass L.A. Noire am 14. Dezember für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und HTC Vive erscheint. Die Spielversionen unterscheiden sich natürlich voneinander. Auf der PS4 und der Xbox One etwa wird das komplette Paket mit allen zusätzlichen Inhalten geboten, dabei werden viele technischen Verbesserungen eingefügt. Rockstar spricht von tollen Lichteffekten, neuen Kameraperspektiven, hochauflösenden Texturen und mehr. Spieler auf der Playstation 4 Pro und der Xbox One X werden den Titel zudem in 4K erleben können.

Die Fassung für Nintendo Switch wird ebenfalls alle Add One beinhalten und einige einzigartige Features bieten. Mithilfe des Gyrosensors der Joy-Con-Controller dürfen wir Cole mit einer neuartigen Bewegungssteuerung kontrollieren. Das HD-Rumble soll ebenfalls genutzt werden, um die Erfahrung in diesem Modus immersiver zu gestalten. Eine besonders weite Über-die-Schulter-Perspektive wird dem Spielerlebnis im Handheld-Modus zugutekommen und gleichzeitig die Verwendung der Touchscreen-Funktionen erleichtern.

Die einzige Version die nicht das Komplettpaket mit Zusatzinhalten erhält, ist L.A. Noire: The VR Case Files für die HTC Vive. Auf der Plattform werden wir sieben Fälle des originalen L.A. Noire speziell für VR optimiert nacherleben können. Dafür wurden die Umgebungen noch einmal komplett neu aufgebaut und umgestaltet. Rockstar wollte noch nicht enthüllen welche spezifischen Missionen das sein werden, versprach dazu jedoch weitere Details in der Zukunft. Welche Version interessiert euch am meisten?