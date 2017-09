Real Farm bekommt ersten Gameplay-Trailer und Termin

Der wahnsinnige Erfolg der Landwirdschafts-Simulationen dürfte hier in Deutschland wohl an Niemandem vorbeigegangen sein, schließlich hat sich um dieses enge Segment mittlerweile ein großer Markt gebildet. Einer der großen Fische im Geschäft ist Real Farm von Publisher Soedesco, das am 20. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Das Spiel wird zwei Hauptspielmodi umsetzen, den Freien Modus und die Karriere, die uns je nach Vorliebe mit einem vorgegebenen Bauernhof oder einem blanken Acker starten lässt. Hier sind die Eckdaten aus der offiziellen Pressemitteilung:

• Erkundet die riesige, offene Welt in opulenten, nativen 4K

• Baut von Hand an oder nutzt die Agrarkultur im Karriere-Modus

• Kultiviert die Rolle eines etablierten Farmers im Freien Modus

• Sät Getreide, haltet Vieh, kauft und verkauft in einer Echtzeit-Wirtschaft

• Fahrt und haltet die massive Auswahl von Farm-Fahrzeugen und -Maschinen instand