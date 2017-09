NBA 2K18 erscheint in einer Woche und vor kurzem haben wir in London die Gelegenheit erhalten, in das Spiel reinzuschauen. Dort trafen wir Senior Producer Rob Jones, mit dem wir uns über das Spiel und im besonderen über die Nintendo Switch-Version unterhielten. Das Debüt auf dem Hybriden war laut Jones keine leichte Aufgabe:

"Nun, was unser Präsident vom ersten Tage an sagte war, dass die Switch exakt dasselbe Spiel sein soll, wie auf der Playstation 4 oder der Xbox One. [...] Die Latte war also bereits sehr hoch gelegt. Wir haben schon sehr hart daran gearbeitet [den Titel] auf die Plattformen zu bringen, die wir gut kennen und plötzlich sollen wir das nehmen und es in Miniatur-Form auf die tragbare Switch portieren. All die Features darauf zum Laufen zu bringen, war eine Mammutaufgabe.", erklärte er uns.

"Wir hatten ein zweites Team das ausschließlich an der Switch-Version arbeitete, denn es währe unmöglich gewesen, unseren Vizepräsidenten umzustimmen. [...] Aber offensichtlich haben wir eine gute Erfahrung abgeliefert. Es sind nicht dieselben Grafiken, denn die Switch [schafft] das nicht. Doch die Erfahrung selbst [ist gleich] - ihr werdet nichts auf der Switch-Version verpassen, was die Hauptkonsolen haben."

Ist NBA 2K18 die Art von Spiel, das ihr auf zusammen mit Freunden unterwegs spielen wollt?