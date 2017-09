Gunslinger-Klasse kommt nächste Woche zu Blade & Soul

Seit Blade & Soul im Januar 2016 veröffentlicht wurde, haben sich über vier Millionen Spieler für das MMORPG registriert und sich einen Eindruck der insgesamt 16 größeren Content-Updates gemacht, die Entwickler Team Bloodlust mittlerweile eingefügt hat. Unter den bedeutendsten Neuerungen waren zwei Klassen und zwei dicke Erweiterungen, doch das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wie das Studio kürzlich erklärte, ist das nächste Add On bereits für diesen Winter geplant. Neuigkeiten zur dritten Klasse folgen am 13. September.

Das Rise of the Gunslinger-Update wird die brandneue Gunslinger-Klasse einfügen, die mit einem Greifhaken und zwei Spezialisierungen ausgestattet ist. Je nach Wahl dürft ihr euch entweder die Mächte des Schattens zunutze machen, oder euch für die Seite der Flamme entscheiden. Das Feuer erlaubt den Einsatz mächtiger Explosionsangriffe und -Fähigkeiten, während ihr mit Hilfe der Schatten in der Lage seid, die Schatten-/Licht-Stacks so oft zu sammeln, bis ihr Lichtgeschwindigkeit erreicht und in diesem Modus verbesserte Versionen eurer bereits gelernten Attacken nutzen könnt. Beide Spezialisierungen sind mit dem Grabstein kompatibel, dürfen also überschrieben werden. Die Klasse soll sich ideal für Spieler eignen, die einen schnellen Schadenscharakter spielen wollen, der große Mobilität hat.

Die Aktualisierung führt außerdem einige Änderungen im Crafting-System, neue Raid-Inhalte und legendäres Equipment ein. Ende des Jahres wird die nächste umfangreiche Erweiterung zu Blade & Soul hinzugefügt, die die Levelobergrenze anhebt, ultimative Fertigkeiten hinzufügt, Story-Inhalte nachreicht und viele weitere Überraschungen bereithält. Im unteren Trailer seht ihr einige der Neuerungen. Wie lange seid ihr schon dabei?