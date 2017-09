Hanzo und Alexstrasza vielleicht für Heroes of the Storm geplant

Hanzo, der beliebte Bogenschütze aus Overwatch und Alexstrasza, einer der fünf Drachenaspekte aus World of Warcraft und Hearthstone, könnten schon bald zu Heroes of the Storm dazustoßen. In einem Behind the Scenes-Video, das sich um die Entstehung des neuen Frost-Magiers Kel'Thuzad dreht, konnten aufmerksame Spieler die zwei Namen der oben genannten Charaktere auf einer Leinwand erkennen. Den Screenshot könnt ihr euch unten genauer anschauen, denn er wurde blitzschnell auf Reddit veröffentlicht. Es gibt bisher keine Bestätigung von Blizzard, interessant ist es aber trotzdem. Was denkt ihr, wie die Fähigkeiten der beiden in Blizzards MOBA aussehen würden?