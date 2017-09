Vorbesteller von Call of Duty: WWII bekommen eine kostenlose Waffe

Falls ihr noch nicht genau wisst, ob ihr euch Call of Duty: WWII sichern wollt (was wir nach unserem ausgiebigen Beta-Test in den vergangenen Wochenenden deutlich empfehlen können), dann hat Activision vielleicht seit heute zwei neue Argument auf ihrer Seite. Der Publisher hat die Vorbesteller-Boni verändert, um dem Spiel einige Extras hinzuzufügen, nun da die Betaphase vorbei ist. In einem kurzen Trailer ist die Rede von vier Stunden lang doppelter Erfahrung, was euch sicher dabei helfen dürfte, schneller die Ränge aufzusteigen. Außerdem dürfen sich die Vorbesteller gleich zum Start eine beliebige Waffe sichern und müssen nicht umständlich die nervigen Bedingungen erfüllen. Wer sich also gleich die sehr starke Type 100 oder das STG-44 sicher will, muss sich das Spiel bis zum Release-Tag kaufen. Haben euch diese Neuerungen überzeugt, oder wartet ihr noch bis zur Veröffentlichung am 3. November?