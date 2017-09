Eigene Kritik und Bilder von Last Day of June

Anne hat am Wochenende die Zeit gefunden, sich mit dem neuen Adventure des italienischen Indiestudios Ovosonico zu beschäftigen und eine kleine, aber feine Kritik zum Spiel geschrieben. Die Eindrücke unseres portugiesischen Kollegen Sergio konnte die junge Studentin bestätigen, denn Last Day of June ist trotz des einschneidenden Vorfalls ein Spiel geworden, das in erster Linie dabei hilft, Trauer zu verarbeiten. Leider hat der Titel seine kleinen Problemchen, die uns beim Spielen immer mal wieder in die Quere kommen, doch für Adventure-Freunde und Fans narrativer Erfahrungen ist die emotionale Reise von Carl und June definitiv einen Ausflug wert. Wer mehr erfahren will, klickt sich schnell in unsere Review.