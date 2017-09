Destiny 2: Live-Action-Trailer lädt mit passendem Soundtrack zum Tanzen ein

Da Videospiele so selten in der realen Welt angesiedelt sind, wirken Live-Action-Trailer wie das perfekte Gegenstück zu den oftmals überzogenen Regeln in einem digitalen Spiel und ganz nebenbei sorgen sie auch noch dafür, dass sich mehr Leute mit dem Thema beschäftigen. Für Publisher ist das gut, denn ihnen steht somit ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, mit dem sie Reichweite generieren können, wie nun auch der das frisch veröffentlichte Destiny 2 beweist. Der japanische Youtube-Kanal von Playstation hat dieses sehr ungewöhnliche Video veröffentlicht, das den örtlichen Fans noch einmal genau zu verstehen geht, worum es in der Fortsetzung des Action-Krachers aus den letzten Jahren geht. Vergesst all das Loot, die schicken Partikeleffekte, das Sci-Fi-Gewitter und die vielen Bedrohungen - jetzt wird erstmal getanzt. Hat Destiny 2 die authentischsten sozialen Gesten der Videospielwelt?

Wer übrigens noch die richtige Musik sucht, um nach dem Video in Bewegung zu bleiben, der kann sich mit dem tollen Soundtrack des neuen Actionspiels beschäftigen. Wir haben zwar erst einige Stunden in das Spiel hineingeschaut, aber uns wurde schnell klar, dass Bungie hier wieder Rädchen in Bewegung gesetzt hat. Michael Salvatori und andere Komponisten legen sich mächtig ins Zeug, um die Themen und die schiere Vielfalt der einzigartigen Welten einzufangen. Activision hat den gesamten Soundtrack nun auf Youtube hochgeladen und damit allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn das euren Geschmack trifft und ihr die Stücke in Originalqualität zum Mitnehmen haben wollt, könnt ihr euch die Tracks im Bungie-Store für einen Zehner sichern. Welches Stück gefällt euch am besten?