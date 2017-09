Call of Duty: Infinite Warfare bekommt neue Erweiterung

Infinity Ward hat das Retribution-DLC vor fast einem Jahr angekündigt hat, in einer Woche erscheint die finale Erweiterung von Call of Duty: Infinite Warfare endlich auf der Playstation 4; wie gewohnt, einige Zeit vor den anderen Spielversionen. Der Inhalt enthält laut Pressemitteilung die vier folgenden Mehrspieler-Karten:

· "Carnage - Eine postapokalyptische Rennstrecke an der kalifornischen Küste. "Carnage" bietet lange Sichtlinien und Umweltgefahren, inklusive einer Feuerfalle, die Spieler auf Kommando auslösen können, um ihre Gegner zu rösten.

· Heartland - In "Heartland" treten die Teams in einer Simulation einer amerikanischen Kleinstadt, der Neuauflage der klassischen Karte Warhawk aus Call of Duty: Ghosts, gegeneinander an. Die Spieler können sich in der lokalen Eisdiele eine Süßigkeit holen und dann die Gegner auf der Straße mit einem Generator, der Schwarze Löcher erzeugt, ausschalten.

· Altitude - Eine moderne, riesige Shoppingmall am Rande des Universums. In "Altitude" kämpfen die Teams um ein chaotisches Zentrum, bei dem schnelle Flankierungswege der Schlüssel zum Sieg sind. An den Rändern der Map strömen üppige Wasserfälle.

· Depot 22 - "Depot 22" ist eine Wasserstelle am Ende der Zivilisation. Hier steht der Kampf auf mittlere Distanz auf einer mittelgroßen Karte mit drei Wegen im Vordergrund. Die Spieler können in der Kantine in den Nahkampf gehen oder Gegner per Wandlauf von einem fahrenden Zug aus angreifen."

Außerdem wird mit Retribution das finale Kapitel des Zombie-Modus eingeleitet. Mit Beast from Beyond versetzt uns Retribution in eine desolate Militärbasis auf einem weit entfernten Eisplaneten, auf dem wir erneut auf Willard Wyler treffen werden. Falls ihr gehofft habt, dass die Kälte euer einziges Problem sein wird, müssen wir euch enttäuschen, denn die Zombies haben natürlich ebenfalls ihren Weg dahin gefunden. Doch da der Planet mit neuen Waffen, Fallen und anderen Dingen ausgestattet ist, die euch einen Verteidigungsbonus gewähren, dürfte das vor allem Spaß bedeuten und uns endlich die lange ersehnte Rache verschaffen. Einen Vorgeschmack darauf bekommt ihr in dem nachfolgenden Trailer. Wie findet ihr die Erweiterung bisher?