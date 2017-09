Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition angekündigt

Capcom erklärte gestern Abend, dass sie Resident Evil 7: Biohazard als Gold Edition sowohl physisch als auch digital für Playstation 4, Xbox One und PC-Plattformen veröffentlichen werden. Die Gold-Edition beinhaltet die beiden bisher veröffentlichten DLCs (Banned Footage Vol. 1 und Banned Footage Vol. 2), sowie die zwei noch kommenden Zusatzinhalte End of Zoe und Not a Hero und soll am 12. Dezember diesen Jahres erscheinen. Fast" alle Inhalte der Gold Edition können mit der PS VR erlebt werden, heißt es von offizieller Seite her.

"End of Zoe ist ein schockierendes Kapitel in der Saga von Resident Evil 7: Biohazard, in dem Spieler herausfinden, was mit Zoe passiert ist. Die Spieler werden sich neuen Feinden stellen und ein weiteres Sumpfgebiet erforschen. End of Zoe wird in die Gold Edition aufgenommen oder als Upgrade erhältlich sein, falls ihr bereits den Saison Pass habt. Besitzer der ursprünglichen Version werden ebenfalls in der Lage sein, den Inhalt als separaten Download zu einem Preis von 14,99 Euro zu kaufen.", erklärt die Pressemitteilung.

Das Not a Hero-DLC wird kostenlos verteilt und zeigt die Rückkehr des widerspenstigen Resident Evil-Favoriten und BSAA-Elitesoldaten Chris Redfield:

"Nach den schrecklichen Ereignissen mit Ethan Winter in Resident Evil 7: Biohazard fügt Not a Hero [dem Titel] ein neues Spielerlebnis hinzu, bei dem Chris mit neuen Bedrohungen konfrontiert wird, die im Hauptspiel nicht enthalten sind. Als Mitglied von New Umbrella erforschen Chris und sein Team eine Strategie, um diese letzte Bedrohung auszulöschen. Wird Chris noch einmal das Geheimnis dieses neuen Ausbruchs lösen, der aus den Plantagenlabyrinthen kommt?"