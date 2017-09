KI von Assassin's Creed Origins kann Stress empfinden

Künstliche Intelligenz ist seit vielen Jahren ein großes Thema in der Videospielindustrie. In einem Gespräch mit Loomer erklärte der Game Director von Assassin's Creed Origins, Ashraf Ismail, dass sich die KI je nach Intensität der Situation aufregen kann und sogar gestresst wird. Im Video zeigt Ismail eine Mission, in der Rebellen die Basis des örtliche Kapitäns stürmen und Alarm auslösen. Der Kapitän ist danach so aufgeregt, dass er wie aufgescheucht in seinem Zimmer auf und ab läuft. "Die KI trägt Stress mit sich. Die Idee dahinter ist es, dass er nicht schlafen gehen kann, also läuft er in seiner eigenen Festung auf und ab und später zu einen der Türm. [Gerade] sieht es aus als ob er Ausschau hält. Das war ein Moment bei dem es schien, als würden diese Menschen wirklich leben." Denkt ihr, dass das System Potential hat oder müsst ihr das erst selbst in Aktion sehen?