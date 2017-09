Activision möchte mehr historische Call of Duty-Spiele produzieren

Fans mögen die Rückkehr der Call of Duty-Serie zur Weltkriegsthematik sehr und Publisher Activision scheint sich dessen durchaus bewusst zu sein. Da Call of Duty: WWII schon in wenigen Wochen erscheint, hat das Studio nun offensichtlich genügend Kapazitäten frei, um über zukünftige Ableger des Franchise nachzudenken. Es gibt wohl bereits sogar konkrete Pläne, in Zukunft wieder mehr historische Anleihen in die Serie einzubringen, wie Activision Publishing-CEO Eric Hirshberg im Interview mit Gameinformer verrät:

"Nun, ich kann noch nichts enthüllen, das mehrere Jahre entfernt liegt, aber ich sehe [COD: WWII] nicht unbedingt als einmaliges [Experiment] an. Ich denke der zweite Weltkrieg und historische Settings im weiteren Sinne sind ein reichhaltiges Territorium. Ich denke, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir ein Gebiet [...] mehr als einmal erforschen."

