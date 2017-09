Lawbreakers: Große Pläne trotz geringer Spielerzahlen

Lawbreakers ist im vergangenen Monat mit relativ optimistischen Kritiken erschienen, steht bei den Spielern zumindest auf Steam aber aktuell nicht sonderlich hoch im Kurs. Der Titel scheitert regelmäßig daran, überhaupt 500 Spieler gleichzeitig auf die Server zu beschwören, was dafür sorgt, dass man lange in der Spielersuche feststeckt und viel Zeit vergeht, ehe ein endlich Match startet. Nicht wenige Menschen gehen bereits davon aus, dass sich das Spiel in seinen letzten Atemzügen befindet, doch Director Cliff Bleszinski und der Rest von Boss Key Productions haben andere Pläne für das Spiel. Sie kündigten signifikante Veränderungen in den kommenden Monaten an, darunter die beiden neue Karten Gateway und Namsan, einer frischen Klasse, Skirmishes und dem Ranglistenmodus Boss Leagues. Zu allem Überfluss sollen reguläre Updates neue Items und Features hinzukommen. Bleszinski scheint sich mit Lawbreakers auf einen Marathon vorbereitet zu haben, aber die Spieler dürfen nicht ausbleiben. Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Sind diese Bemühungen notwendig oder ist das vertane Zeit?