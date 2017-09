God of War zeigt charismatischere Götter

Cory Barlog, der Director des neuen God of War, war im vergangenen Monat überaus auskunftsfreudig und teilte viele hübsche Artworks aus dem Spiel mit uns. In einem Podcast auf der offiziellen Webseite des Spiels sprach Barlog in einem ausgiebigeren Interview mit dem Lead Writer Matthew Sophos. Das Gespräch stößt viele Themen an, die meisten davon wurden bereits bei der ein oder anderen Gelegenheit erwähnt, wie zum Beispiel, dass Atreus Kratos dabei hilft, die Sprache der Runensymbole zu erlernen. Einer der frischeren Gesprächspunkte drehte sich um die Götter im Spiel.

Barlog und Sophos sprachen darüber, dass sich die nordischen Götter und Kreaturen sehr von dem unterscheiden sollen, was wir bislang aus der Reihe kennen. Die griechischen Götter sollen eher gepflegten Politikern geglichen haben, während die nordischen Götter geerdet und charismatisch auftreten. Mit den menschlichen Charakterzügen sollen sich Spieler identifizieren können, so Barlog. Die Æsir genießen jeden Augenblick und lieben Kämpfe und starken Alkohol, die Vanir leben in Harmonie mit der Natur und die Giganten wollen einzigartige Dinge schaffen.

Die beiden Entwickler versprachen zudem, dass sie mithilfe dieser mythologischen Figuren einige interessante Sequenzen auf den Bildschirm zaubern werden und das auch schon zu Beginn des Spiels. Kratos' bisherige Erfahrungen aus Griechenland, wird das Bild anfangs stark prägen und wer sich an die Szene aus dem E3-Trailer erinnert, in der wir die Midgard-Schlange getroffen haben, der wird das sicher glauben können. Kratos wollte das Ungetüm direkt angreifen, doch Atreus wusste es besser und hielt ihn zurück. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir die Welt und das Spiel dieses Mal unterschiedlich angehen werden. Auf welche anderen Dinge hofft ihr im neuen God of War?