Mike Ybarra: Steuerung mit Tastatur und Maus bald auf Xbox One möglich

Microsoft hat schon lange über die Unterstützung von Tastatur und Maus auf Xbox One gesprochen und laut Mike Ybarra, Corporate Vice President von Xbox, werden wir bald das erste Xbox One-Spiel sehen, das die PC-Eingabegeräte unterstützt. Allerdings stellt das die Entwickler vor weitere Probleme, denn wer mit Tastatur und Maus spielt hat einen unfairen Vorteil gegenüber den Leuten, die einen Controller benutzen wollen. Ybarra erklärte daraufhin, dass Microsoft Möglichkeiten mit Entwicklern bespricht, um festzustellen, wie sie das Problem lösen könnten. Eine Möglichkeit wäre die Spieler selbst entscheiden zu lassen, mit welcher Art von Spielern sie spielen wollen. Wenn Sie einen Controller verwenden könnten sie dann etwa wählen, ob sie trotzdem gegen Spieler antreten möchten, die mit Tastatur und Maus spielen. Allerdings führt all das zu einer komplizierten Teilung der Spielerschaft:

"Unterstützung von Tastatur uns Maus kommt auf jeden Fall. Wir müssen [jedoch] sehr schlau sein, wenn wir das implementieren wollen. Momentan überlassen wir das noch den Entwicklern. Viele Menschen [schreiben mich auf Twitter an und sagen] 'Ihr könnt das nicht machen, wegen der Fairness.' und wir verstehen das."

"Wir coachen Entwickler und erklären ihnen, dass [sie] auf ihre Mehrspieler-Pools aufpassen müssen, wenn [sie] ein kompetitives Spiel haben [...]. Die Leute werden wahrscheinlich die Wahl haben wollen, ob sie lieber mit anderen Tastatur- und Maus-Spielern zusammenspielen wollen, mit Controller-Leuten oder mit beiden."

Unsere ersten Spiele werden Maus und Tastatur bald unterstützen, aber ich darf noch nicht bekanntgeben, welche das sind - das erfolgt in Kürze. Basierend auf dem [...] Interesse wählen [die Studios] aus, ob sie Maus und Tastatur unterstützen oder nicht."

Falls ihr im Xbox Preview-Programm seid, könnt ihr bereits Minecraft mit Tastatur und Maus auf der Xbox One spielen, denn bei dem Titel ist das ja egal, wie man es spielt. In Gears of War 4 ist das Feature noch nicht möglich, allerdings ist es bereits möglich gegen PC-Spieler zu spielen, denn aufgrund des speziellen Gameplays ist Präzision nicht unbedingt das Wichtigste. Die meisten Menschen die schon mal eine Gnasher-Schrotflinte benutzt haben, wissen sicher wovon wir sprechen.

Die Aktion kann auch bedeuten, dass es bald mehr PC-Titel auf der Xbox One gibt, wie League of Legends, Dota 2 und das neue Age of Empires 4. Der Entwickler von Playerunknown's Battlegrounds, Bluehole Studios, hat das Cross-Play zwischen PC und Xbox One bereits bestätigt und das bedeutet, dass uns hier das erste große Spiel erwartet, das Controller- und Tastatur-/Maus-Spieler zusammenbringt. Möchtet ihr Tastatur und Maus auf der Xbox One verwenden oder habt ihr lieber den klassischen Controller in der Hand?

Quelle: Windowscentral.