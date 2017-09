American McGeee will Alice 3 schaffen

Es ist nun schon sechs Jahre her, seit das (ge-)spaltene Märchenabenteuer Alice: Madness Returns auf den alten Konsolen erschien und Liebhaber des okkulten Spektakels warten seitdem auf einen dritten Auftritt der verdrehten Alice und ihres magischen Wunderlands. Serienschöpfer American McGee hat in einem früheren Interview erklärt, dass er sich nie sicher war, ob überhaupt genügend Leute Alice 3 spielen wollen würde, weshalb er auch nicht den Drang verspürte, eine Fortsetzung kreieren zu wollen. In der Zwischenzeit muss er viel positives Feedback bekommen haben.

Ein neuer Eintrag auf seinem Blog enthüllt, dass er bereits mit den Arbeiten an einem Konzept-Dokument zum dritten Spiel begonnen hat, das er sobald es fertiggestellt wurde, an EA schicken wird. Das besagte Dokument enthält einige Artsworks, ein Design-Vorschlag und ein Geschäftsmodell für das Projekt, das McGee momentan als Alice: Asylum handhabt. Dass der Entwickler sich privat dafür engagiert, soll EA sicher auch signalisieren, dass das Interesse am Projekt besteht. Was haltet ihr von einem weiteren Alice-Spiel? Würdet ihr in einen dritten Teil hineinschauen?