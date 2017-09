Dead Rising 4 kommt im Dezember für Playstation 4

Trotz Xbox-Exklusivität hat Capcom stets optimistisch darauf reagiert, Dead Rising 4 auch auf andere Plattformen zu portieren. Wie der Entwickler gestern ankündigte, wird Dead Rising 4: Franks Komplettpaket am 5. Dezember diesen Jahres für die PS4 erscheinen, genau 364 Tage nach dem Start des Actionspiels auf Windows 10 und der Xbox One. Diese Version wird das Hauptspiel mitsamt allen Erweiterungen und DLC-Inhalten umfassen, aber das ist noch nicht alles. Dazu gesellt sich der sogenannte Capcom Heroes-Modus, in dem wir Frank in das Kostüm ikonischer Capcom-Charaktere schmeißen und mit ihm bestimmte Herausforderungen überwinden. Passend zur Verkleidung erhalten wir die entsprechenden Fähigkeiten und Waffen, um der jeweiligen Vorlage gerecht zu werden. Im Trailer bekommt ihr einen genaueren Eindruck, wie das in Aktion aussieht. PC- und Xbox One-Spieler bekommen den Inhalt übrigens am selben Tag als kostenloses Update gratis spendiert. Trotz gemächlichem Start hat sich in neun Monaten viel getan, was haltet ihr heute von dem Spiel? Sollten PS4-Spieler sich darauf freuen?