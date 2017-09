Eine der größten Überraschungen der diesjährigen E3 war Ubisofts unerwartete Ankündigung von Beyond Good & Evil 2, das bei Ubisoft Montpellier in Entwicklung ist. Michel Ancel ist der Creative Director des Studios und laut Ubisoft-CEO Yves Guillemot damit in einer ganz ähnlichen Position wie Patrick Bach, der das neu gegründete Entwicklerteam in Stockholm betreut. Auf der Gamescom haben wir uns mit dem Chef des großen französischen Publishers unterhalten:

"Es ist dieselbe Idee, die wir mit dem Newcomer Patrick [Bach] in Stockholm verfolgen. Du weißt, dass Michel [Ancel] ein großes Knowhow [besitzt] und eine Vision davon hat, was machbar ist hat. Und du musst ihm Zeit geben, damit er herausfindet, wie man die Welt der Videospiele verändert.", erklärte uns Guillemot. "Das braucht Zeit. Es bedeutet Dinge auszuprobieren, zu stoppen und] wieder [dahin] zurückzukehren. Aber wenn du an die Kapazität von Personen glaubst, dann werden sie schließlich mit etwas ankommen, das euch wegbläst. Denn das haben sie schon einmal geschafft."

Habt ihr dasselbe Vertrauen in Ancel und seht ihr das Potential von Beyond Good & Evil 2?