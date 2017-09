White Owls braucht 1,27 Millionen Euro für Katzen-Krimi The Good Life

Deadly Premonition-Schöpfer Hidetaka "Swery" Suehiro startete in der Nacht zum Sonntag die Fig-Kampagne für sein kommendes "Schuldenrückzahlungs-Lebenssimulations-RPG" The Good Life. Auf der Crowdfunding-/Investierungs-Plattform sucht Suehiro zusammen mit seinem Studio White Owls 1,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 1,27 Millionen Euro) zur Realisierung seines Vorhabens. Die Summe ist recht hoch angesetzt, in Anbetracht dessen, dass Swerys letzte Spiele eher in die Kategorie "Kultklassiker" fielen, denn kommerzielle Erfolge waren.

Die Prämisse von The Good Life ist gewohnt bizarr. Wir spielen Die Fotografin Naomi, die in ein kleines englisches Dorf namens "Rainy Woods" kommt, das ein merkwürdiges Geheimnis birgt: Alle Bewohner verwandeln sich nachts in Katzen. Swery zieht Inspiration aus Twin Peaks, Hot Fuzz und aus britischen TV-Serien, wie Downtown Abbey oder Poirot. "Das ist ein Swery-Spiel, erwartet eine gesunde Dosis Horror, Humor und Taboo-Brüche, die schon Deadly Premonition dabei halfen, ein Kulthit zu werden.", heißt es auf der Fig-Webseite.

Als Reporter und Fotograf recherchieren wir Artikel für eine Zeitung in New York. Den erhaltenen Lohn stecken wir entweder in unsere Spardose (was die Story voranschreiten lässt) oder wir nutzen das Geld zur Individualisierung unseres Erscheinungsbildes, für den Kauf einer besseren Kamera, Verpflegung und den Zugang zu unterschiedlichen Bereichen der Stadt. In der Nacht wird Naomi eine Katze und jagt Mäuse, Insekten und Fische. Das Spiel ist aktuell nur für den PC geplant, aber bereits für Konsolen angekündigt worden (das PS4-Logo ist in der Kampagne zus sehen). Vor dem dritten Quartal 2019 soll mit dem Spiel im Falle einer Realisierung nicht gerechnet werden. Was sagt ihr zu dem Ansatz? Es folgen viele Eindrücke und ein erster Gameplay-Trailer: