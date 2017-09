Mit einer neuen Forschungsabteilung namens SEED möchte EA einer der führenden Mächte werden und die Zukunft mitformen. Wir haben mit Patrick Söderlund, Head of Studios bei Electronic Arts, über SEED und die Bedeutung von künstlicher Intelligenz gesprochen, etwas das auch außerhalb der Videospielindustrie Vorteile haben wird.

"SEED wächst und ich würde sagen, dass, wenn du dir die heutigen K.I.-Trends anschaust, also was mit den neuronalen Netzwerken passiert und dem maschinellen und tiefgehenden Lernen, wie es unsere Industrie und viele andere Industrien beeinflussen, wenn man sich damit beschäftigt, dann versteht man, was KIs heutzutage in dieser Welt machen und was sie [zu tun imstande sein werden]. Es ist wahrscheinlich der größte technische Fortschritt für unsere Industrie, versteht ihr? Ich meine, wir hatten bereits Spiele, die sich auf Animations-Systeme fokussiert haben oder dieses 'Wir haben ein neues Animations-System' oder 'Hier wir haben eine neue Shooter-Mechanik' oder sowas. KIs Werden sich umgestalten in der Zukunft und wir denken, dass wir dabei eine Rolle spielen."

"Wir denken also, dass man simpel anfängt. Das tun wir vielleicht schon, weil wir alles online veröffentlichen. Wir haben heutzutage selbstlernende künstliche Intelligenzen, die im Grunde genommen alleine lernt, Battlefield zu spielen. Das bedeutet, dass wir das auf simple Aufgaben, wie die Qualitätskontrolle übertragen könnten - lass sie einfach das Spiel testen und sie zeigt dir einige Fehler auf. Das ist der erste Schritt. Der Zweite ist, was [passiert] wenn wir eine KI nehmen und diese auf den Spieler richten? Was wenn eine KI in unserem Spiel tatsächlich ein eigennütziger Agent wird? Was wenn du dich als Spieler dabei schwer tust auseinander zu halten [, ob] du gegen einen menschlichen Spieler oder eine künstliche Intelligenz spielst? Das ist machbar in den nächsten 24 Monaten."

"Und das ist nur der erste Schritt. Denn irgendwann gehst du tiefer. Was bedeuten KIs für die Erschaffung von Inhalten? [Wenn ich mir überlege, dass] du als Spieler dein eigenes Spiel entwickeln könntest, indem du unser Spiel und unsere Systeme benutzt - wo du die Regeln erstellst anstatt dich nach unseren zu richten und die KI lernt dieses Spiel zu spielen. Es fühlt sich auf einmal alles sehr anders an."

Denkt ihr, dass künstliche Intelligenz tatsächlich so wichtig für die Zukunft der Industrie ist, wie Söderlund es behauptet?