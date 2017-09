Nintendo soll 10 Millionen US-Dollar Strafe wegen Patentbruch zahlen

Nintendo muss dem amerikanischen Unternehmen iLife infolge eines Gerichtsverfahrens 10 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 8,41 Millionen Euro) zahlen. Das Urteil des unabhängigen Gerichts spricht davon, dass Nintendo Amerika mit ihren Wii Remote-Controllern die Rechte der Bewegungssensoren-Technik von iLife verletzt habe.

"Am 31. August 2017 hat eine Jury in Texas festgestellt, dass bestimmte Wii- und Wii U-Videospielsysteme sowie Software-Bundle ein Patent von iLife Technologies Inc. verletzt haben, die im Zusammenhang mit einer [Technologie] stehen, die erkennt, ob eine Person gefallen ist.", erklärte Nintendo Glixel auf Anfrage. "Die Jury gestand iLife 10 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu. Nintendo stimmt dieser Entscheidung nicht zu, da Nintendo kein Patent von iLife verletzt hat und das Patent ungültig ist. Nintendo wird diese Fragen mit dem zuständigen Amtsgericht und dem Berufungsgericht klären."

iLife, die diese Technologie benutzen, um bei Schwangeren Symptome des plötzlichen Kindstodes zu erkennen und ältere Leute bei Stürzen Hilfe zuschicken zu können, hat die Klage vor über vier Jahren gestartet und fordert 144 Millionen Euro Schadensersatz vom japanischen Unternehmen. Nintendo fechtet das Urteil an und will in die Revision gehen.