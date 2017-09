NBA 2K18 führt die Nachbarschaft ein

2K hat während eines Livestreams ein neues Feature für NBA 2K18 angekündigt, das die drei Elemente Mein Park, Pro-Am und Meine Karriere in einer geteilten Welt miteinander kombiniert. Spieler werden sich in der "Nachbarschaft" mit anderen Spielern zusammen in einer Art Hub-Welt bewegen und verschiedene Schauplätze zu sehen bekommen. In der 2K-Zone können wir uns mit befreundeten und fremden Sportlern treffen, Kleidung und Aussehen unseres eigenen Sportlers anpassen, in der Sporthalle trainieren oder Basketball auf dem Übungsplatz spielen. Alle Aktivitäten seht ihr auch noch einmal im neuen Trailer und auf den unteren Screenshots. Während des Livestreams hat der Entwickler Visual Concepts außerdem verraten, dass ihr Netzwerkcode überarbeitet wurde, um die Online-Erfahrung zu verbessern. NBA 2K18 erscheint am 19. September für Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS4 und Xbox 360. Seid ihr an der Nachbarschaft interessiert?